Il discorso conclusivo di Joe Biden al congresso democratico: «Concilieremo storia e speranza» – Il video (Di venerdì 21 agosto 2020) Il discorso di Biden, giovedì sera, è stato, come era ovvio che fosse, la pietra miliare della Convention Nazionale Democratica di quest’anno. La convention virtuale è stata caratterizzata dai discorsi appassionati dei powerhouses del partito come Barack Obama, Hillary Clinton, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders. La compagna di corsa di Biden, Kamala Harris, ha parlato mercoledì sera, accettando la nomina democratica a candidata vice presidente, diventando così la prima donna nera e la prima donna di discendenza indiana a correre per una carica così prestigiosa. «Siamo ad un punto di flesso», ha detto. «Il caos costante ci lascia alla deriva. L’incompetenza ci fa paura… Dobbiamo eleggere un ... Leggi su open.online

1meerii : Perchè stanno condividendo tutti il video di Damiano o come si chiama aiuto. Ha fatto un discorso totalmente senza… -

Ultime Notizie dalla rete : discorso conclusivo Il discorso conclusivo di Joe Biden al congresso democratico: «Concilieremo storia e speranza» – Il video Open Usa, Joe Biden accetta la nomination e promette «la fine delle tenebre di Trump»

NEW YORK - «Sarò il presidente di tutti. Cambiamo la storia. Questo presidente ha portato il Paese nelle tenebre. Qui e ora, vi do la mia parola: se mi darete fiducia per la presidenza cercherò di tir ...

Biden nel discorso di accettazione della nomina dem: «Poniamo fine a questo capitolo buio»

Joe Biden ha ufficialmente accettato la nomination democratica durante la serata conclusiva della convention virtuale di quest’nno. Nel discorso più importante della sua carriera politica, durata orma ...

NEW YORK - «Sarò il presidente di tutti. Cambiamo la storia. Questo presidente ha portato il Paese nelle tenebre. Qui e ora, vi do la mia parola: se mi darete fiducia per la presidenza cercherò di tir ...Joe Biden ha ufficialmente accettato la nomination democratica durante la serata conclusiva della convention virtuale di quest’nno. Nel discorso più importante della sua carriera politica, durata orma ...