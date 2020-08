Il crollo dei consumi causa Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) Se non ripartono i consumi non ci può essere ripresa economica e i consumi in Italia non sono mai stati tanto bassi come oggi.I dati arrivano da Confcommercio che ha effettuato un'analisi comparativa sulle voci di spesa famigliare nell'ultimo quarto di secolo. Ebbene: era da 25 anni che gli italiani non spendevano così poco.Il crollo dei consumi è la diretta conseguenza della potente crisi derivata dlla pandemia da Covid19 con il blocco produttivo e la reazione a catena che il lockdown ha prodotto in tutti i settori dell'economia e della società.Solo spese obbligateDa quanto emerso dall'analisi il 44% delle voci di spesa degli italiani è composto dalle cosiddette spese obbligate ovvero quelle connesse alla casa (affitto, mutuo, manutenzione), alle bollette e alle spese ... Leggi su panorama

FinanciaLounge : .@PictetAMItalia: #Russia e #ArabiaSaudita risentono meno dei prezzi bassi del #petrolio, storia diversa invece per… - DAMNAGVST : stasera poi mi guardo tutti i video dei cd anche se io ho solo 2 ore di sonno a dietro mamma mia mi sa che crollo prima - BLIND_DATA24 : RT @bioccolo: Sabato fuoco incrociato Stampa: 'In smartworking si consuma meno curcuma' Repubblica: 'Lo smartworking uccide la fauna: topi… - mdimagritt : RT @Julzontwit: @mdimagritt Metodi alternativi di ristabilimento dell’equilibrio sociale come quelli da te applicati sono da premiare e inc… - Julzontwit : @mdimagritt Metodi alternativi di ristabilimento dell’equilibrio sociale come quelli da te applicati sono da premia… -

Ultime Notizie dalla rete : crollo dei Il crollo dei consumi causa Covid Panorama Crolla casa di campagna a Troia dopo esplosione di una bombola di gas

Una casa di campagna in contrada Titoloni a Troia, in provincia di Foggia, è parzialmente crollata a seguito dell’esplosione di una bombola di gas difettosa. A quanto si apprende, nell’abitazione c’er ...

Elezioni Usa, la mappa del voto nella sfida Trump-Biden

La Convention virtuale dei Democratici Usa lancia Biden nella corsa alla Casa Bianca ma deve fare i conti con la segmentazione dell’elettorato per tentare di sconfiggere Trump in una partita presidenz ...

Una casa di campagna in contrada Titoloni a Troia, in provincia di Foggia, è parzialmente crollata a seguito dell’esplosione di una bombola di gas difettosa. A quanto si apprende, nell’abitazione c’er ...La Convention virtuale dei Democratici Usa lancia Biden nella corsa alla Casa Bianca ma deve fare i conti con la segmentazione dell’elettorato per tentare di sconfiggere Trump in una partita presidenz ...