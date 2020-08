Il criminologo e il gesto di Viviana: "Impossibile ignorare quel messaggio" (Di venerdì 21 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il criminologo forense Vincenzo M. Mastronardi disamina la vicenda di Viviana Parisi: "Il gesto di dimenticare il cellulare a casa non credo sia casuale" Un giallo senza fine, quello di Caronia, avvolto ancora in una trama ingarbugliata di circostanze incerte e mere supposizioni. Dopo il ritrovamento del piccolo Gioele, a pochi passi dal traliccio sotto il quale è stato recuperato il cadavere di Viviana, non resta altro, purtroppo, che ricostruire la dinamica della drammatica vicenda. C'è una domanda, tra le tante, che adesso assilla gli investigatori: perché Viviana ha lasciato il cellulare a casa quel maledetto lunedì mattina, si è trattato di un gesto volontario?. "Si può ... Leggi su ilgiornale

