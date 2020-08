"Il Covid e la crisi economica decisivi". Viviana Parisi come la Franzoni? Lo psichiatra di Cogne: "Com'è nata la follia" (Di venerdì 21 agosto 2020) Il dramma del coronavirus e della crisi economica dietro la tragedia di Viviana Parisi e Gioele Mondello. A sostenerlo, intervistato dal Quotidiano nazionale, è il professor Renato Ariatti, psichiatra che ha già studiato da vicino il giallo di Cogne e il caso di Anna Maria Franzoni. Il sospetto, anche per quanto accaduto in Sicilia, è che si tratti di omicidio-suicidio, con la mamma che avrebbe deciso di farla finita e portare con sé anche il piccolo figlio di 4 anni. Ma le analogie con Cogne, spiega Ariatti, finiscono qui. Viviana era sicuramente affetta da una fragilità psicologica conclamata, anche a livello clinico. La diagnosi ... Leggi su liberoquotidiano

Il dramma del coronavirus e della crisi economica dietro la tragedia di Viviana Parisi e Gioele Mondello. A sostenerlo, intervistato dal Quotidiano nazionale, è il professor Renato Ariatti, psichiatra ...

Proteste ed escamotage. La chiusura delle discoteche scatena la fantasia dei gestori

ROMA. Alla chiusura delle discoteche fino al 7 settembre i gestori reagiscono in modo “creativo”. C’è chi, dalla Liguria alla riviera romagnola, tiene aperti i locali svuotando le piste da ballo e rie ...

Proteste ed escamotage. La chiusura delle discoteche scatena la fantasia dei gestori

ROMA. Alla chiusura delle discoteche fino al 7 settembre i gestori reagiscono in modo "creativo". C'è chi, dalla Liguria alla riviera romagnola, tiene aperti i locali svuotando le piste da ballo e rie ...