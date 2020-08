Il Corsport: “Meno male che il sindacato temeva il contagio dei calciatori» (Di venerdì 21 agosto 2020) Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport, va – giustamente – giù duro nei confronti dei calciatori che si sono contagiati. E pensare che l’Assocalciatori temeva che la ripresa del campionato scatenasse il contagio tra gli atleti. È stato invece il libera-tutti delle vacanze a infiltrare il virus nel perimetro del calcio, rimasta immune fin tanto che si è giocato. Adesso fioccano positivi come funghi, in quest’estate libertina seguita al rigore del lockdown: Roma, Cagliari, Napoli, Torino, Sassuolo, Brescia e Salernitana sono alle prese con un bel grattacapo, alla vigilia dei ritiri e a un mese dalla prima giornata della nuova stagione. Dopo un finale travagliato e onerosissimo per le società, questa ripresa del Covid era l’ultima cosa che ci si ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Corsport: “Meno male che il sindacato temeva il contagio dei calciatori» Barbano: «Ignorano di essere superpaga… - Abella32405841 : @CorSport Quindi vale già 30 milioni di meno ??? Chiedo per paratici - cr74ever737 : @CorSport La scelta di Pirlo non mi piace, non ha esperienza di panchina e i movimenti da Tudor ai vari Lacazette e Jimenez ancora di meno. - pinelli15 : @CorSport Certo che Sarri avrà ingoiato la mezza sigaretta che tiene in bocca:Guardiola esce con il LIONE come la J… - IPibia : @gaiacagliari96 Ecco vedi. Meno male che mi ha bloccato. Maida Roberto di padre Enrico. Firma del Corsport. Chissà… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport “Meno 'O Ciuccio s'appresentaje a Mmarassi contr'ê crifune lucale i 'e scummaje 'e sanco IlNapolista