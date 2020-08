Il compleanno di Joe Strummer celebrato da tanti artisti a sostegno della musica: da Bruce Springsteen a Tom Morello (Di venerdì 21 agosto 2020) Per il compleanno di Joe Strummer il mondo della musica si mobilita ancora. Oggi 21 agosto 2020, infatti, il leggendario frontman dei Clash avrebbe spento 68 candeline, probabilmente fischiettando Should I Stay Or Should I Go in compagnia dei suoi partner in crime. Tristemente non andrà così: Joe Strummer si spense il 22 dicembre 2002 stroncato da un infarto, ma nella sua lunga vita da musicista e militante ha fatto ben in tempo a rendersi immortale scrivendo i canoni del combat rock di cui oggi tantissime band portano avanti il messaggio. Per far sì che il compleanno di Joe Strummer non passi inosservato tantissimi artisti si riuniranno alle 21 per una diretta streaming che celebra sì ... Leggi su optimagazine

