Il clan Biden: tutte le donne del candidato alla presidenza USA (Di venerdì 21 agosto 2020) Il candidato democratico alla presidenza USA Joe Biden con sua moglie Dr. Jill Biden (Photo by Win McNamee/Getty Images) Joe Biden è l’anti-Trump. E’ lui il candidato del Partito Democratico chiamato a sfidare l’attuale presidente alle elezioni Usa 2020 del prossimo 3 novembre. Dalle premesse ci si aspetta una sorta di sfida nella sfida, visto che proprio con il tycoon di recente è stata in ballo anche un’altra vicenda, quella dell’Ucrainagate, oggetto anche di un avvio di impeachment per il Presidente terminato poi con l’assoluzione. Leggi anche › Presidenziali Usa, Michelle Obama: «Trump presidente sbagliato» ... Leggi su iodonna

Sntgvn : @LucaBizzarri Facile sfottere Trump;i tifosi di Joe Biden e del Clan Obama-Clinton che lo sostiene,sono maestri in… -

Ultime Notizie dalla rete : clan Biden Biden, chi sono mogli, figlie e nipoti del candiato presidente Io Donna