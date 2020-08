Il Cinema Ritrovato a Bologna riapre la via dei festival (Di sabato 22 agosto 2020) Cinema Ritrovato, che si svolge a Bologna dal 25 al 31 agosto, è il primo grande festival di Cinema che riprende un’attività in presenza in Italia, inizia un’inedita cordata con la Mostra di Venezia, che lo segue a ruota, ospitando all’interno del proprio programma la sezione veneziana di Classici restaurati. Nonostante le difficoltà quindi Cinema Ritrovato riduce solo in minima parte il programma per aumentare invece i luoghi di visione, arrivando a ben 16 spazi. Col teletrasporto si può fare. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

robertatorre3 : RT @CabriniGirl: “Fellini degli spiriti” in Piazza Maggiore il 23 agosto al grande festival Il cinema ritrovato a Bologna. Grande Gianluca… - maurizio_crippa : RT @CabriniGirl: “Fellini degli spiriti” in Piazza Maggiore il 23 agosto al grande festival Il cinema ritrovato a Bologna. Grande Gianluca… - CabriniGirl : “Fellini degli spiriti” in Piazza Maggiore il 23 agosto al grande festival Il cinema ritrovato a Bologna. Grande Gi… - dazebao : Venezia 77. I classici al Cinema Ritrovato di Bologna: “Sedotta e abbandonata” di Pietro… - giannisalvioni1 : Yeah! La lista di film, incontri e lezioni de “Il Cinema Ritrovato” -