Il Centro: la Regione Abruzzo darà al Napoli 6,4 milioni fino al 2026 per i ritiri a Castel di Sangro (Di venerdì 21 agosto 2020) Il quotidiano abruzzese Il Centro fa i conti e scrive quanto costerà – da qui al 2026 – l’accordo stipulato col Calcio Napoli per avere il ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. La Regione Abruzzo verserà al Napoli un milione di euro l’anno (più Iva) fino al 2026, salvo disdetta da parte di Aurelio De Laurentiis. Ieri, però, scrive il quotidiano Il Centro, la Regione ha stanziato un’una tantum di 400mila euro per il ritiro che comincerà lunedì. Il Centro riporta stralci delle relazioni che accompagnano le delibere. La Regione Abruzzo ha stipulato una convenzione ... Leggi su ilnapolista

