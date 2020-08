Il caso del cameriere di Rimini ci lascia senza parole. E non si tratta solo di razzismo (Di venerdì 21 agosto 2020) di Paolo Di Falco e Andrea Leone Domenica 16 agosto, Rimini. Adjisam Mbengue e la sorella Fatou insieme alle loro famiglie decidono di andare a cenare in un locale poco distante da dove si trovano, La Tana Marina, per festeggiare il compleanno della piccola Anna. Le due famiglie non hanno assolutamente nulla che non va, cittadini italiani di origine straniera da almeno trent’anni. In tutti questi anni passati in Italia un episodio surreale come quello che vi racconteremo, non gli era mai successo. Tutti entrano in pizzeria, arriva il cameriere e dopo aver preso le ordinazioni, improvvisamente si gira in direzione di un quadro in cui era raffigurato Benito Mussolini (in un locale pubblico pensate un po’) e dopo il saluto romano inizia a dire: “Scusa Benito” e poi tra sé e sé sbuffa “‘sti negri”. Vi ... Leggi su ilfattoquotidiano

