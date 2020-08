Il caso Braibanti al Pesaro Film Festival (Di sabato 22 agosto 2020) (Da un articolo di Aldo Braibanti del 1964), Formiche uomini e macchine: «La strada del cielo profondo s’apre ormai irreversibilmente di fronte a noi per espandere la vita e non per uccidere, per cercare nuovi compagni e non nemici da combattere, oltre il fanatismo, l’intolleranza, la sopraffazione. Nessun automa che cerchi di riprodurre il mostro superumano ci porterà su altri mondi ma una nave il più possibile umana unita a noi in una simbiosi che ci ricordi l’intima alleanza del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

merighim : Michela Murgia e il Don Giovanni femminista - CatelliRossella : Michela Murgia e il Don Giovanni femminista - davidefent : RT @pedroarmocida: 'Il caso Braibanti' di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese in anteprima al @pesarofilmfest ?? Grazie a @Sulivi e a @La… - frankietheone1 : RT @repubblica: Il caso Braibanti in un documentario: quando l'omosessualità finiva in tribunale - MessinaDavide : RT @repubblica: Il caso Braibanti in un documentario: quando l'omosessualità finiva in tribunale -

Ultime Notizie dalla rete : caso Braibanti Il caso Braibanti al Pesaro Film Festival Il Manifesto "Il caso Braibanti", l'omofobia nel docufilm al festival di Pesaro

A stupire, mentre si guardano le immagini del documentario Il caso Braibanti, è che non sia stato realizzato prima, che nessuno finora avesse pensato a rievocare quella vicenda drammatica e ingiusta: ...

A stupire, mentre si guardano le immagini del documentario Il caso Braibanti, è che non sia stato realizzato prima, che nessuno finora avesse pensato a rievocare quella vicenda drammatica e ingiusta: ...