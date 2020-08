Il caos tamponi negli aeroporti lombardi è anche una discrimazione politica (Di venerdì 21 agosto 2020) File, attese di ore, disorganizzazione, persino razzismo con i lombardi preferiti agli altri passeggeri. In questi giorni sul caos creatosi attorno ai tamponi per i turisti di ritorno dall'estero agli scali lombardi di Linate e Malpensa si è letto e sentito di tutto e di più.Nell'occhio del ciclone ovviamente la Regione lombardia ed anche la Sea, società che gestisce i due aeroporti, il cui unico compito in questa emergenza è quello di mettere a disposizione gli spazi necessari per i controlli (che spettano dal punto di vista sanitario ed organizzativo al Ministero della Salute e, in secondo luogo, alla regione). Accuse anche pesanti che non tengono conto di quanto è successo a livello politico e sul campo.Il 12 agosto ... Leggi su panorama

