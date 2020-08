Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati per il 21 agosto della Protezione Civile (Di venerdì 21 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 947 sono i nuovi contagiati e nove i morti con 71996 tamponi. Ieri erano 845 con 77mila tamponi. I dimessi o guariti sono 274 mentre in terapia intensiva ci sono 69 persone (una in più di ieri). Le regioni con oltre cento contagiati sono Lombardia, Lazio e Veneto. In isolamento domiciliare ci sono 15690 persone. I morti totali salgono a 35.427. Per quanto riguarda la ripartizione dei contagi nelle regioni, nel Lazio oggi 137 nuovi casi e un decesso (di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna; gli altri casi di importazione provengono: ... Leggi su nextquotidiano

