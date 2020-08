Il bollettino sul Coronavirus oggi 21 agosto nel Lazio (Di venerdì 21 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus nel Lazio oggi secondo il bollettino della Regione: oggi 137 nuovi casi e un decesso Il bollettino della Regiona Lazio precisa che tra i nuovi contagi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario. Nella Asl Roma 1 sono 18 i casi nelle ultime 24 ore e di questi dodici sono di rientro, nove dalla Sardegna, due dalla Sicilia e uno dall’Argentario. Quattro i casi di contatti con un link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del ... Leggi su nextquotidiano

