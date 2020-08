Il bollettino sul Coronavirus oggi 21 agosto in Lombardia (Di venerdì 21 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: ci sono 174 nuovi contagi e 6 decessi. Tra i 174 positivi la Regione specifica nel bollettino di oggi che 26 sono debolmente positivi e 10 sono stati tracciati in seguito a test sierologici. Il numero dei casi è in aumento rispetto a ieri nonostante i tamponi effettuati siano di meno nelle ultime 24 ore: 10.703, per un totale complessivo di 1.456.936. Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva che salgono a 17, in aumento di 1. Scendono gli ospedalizzati con 6 pazienti in meno nei reparti Covid, per un totale nelle ultime 24 ore di 149. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

