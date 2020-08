Il Billionaire chiude in anticipo: scontro tra Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena [VIDEO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Billionaire di Flavio Briatore chiude in anticipo Dopo l’aumento progressivo dei contagi di Covid-19,il Governo ha deciso di chiudere tutte le discoteche e sale da ballo. In più ha imposto l’uso delle mascherine anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove potrebbe crearsi dell’assembramento. Per tale ragione il Billionaire ha chiuso la stagione in anticipo. Il locale che si trova ad Arzachena, in Sardegna, aveva aperto i battenti nemmeno un mese fa e dopo poche settimane si è trovato costretto a chiudere la stagione estiva in anticipo. Ovviamente si tratta di una grande perdita per il locale di proprietà di Flavio ... Leggi su kontrokultura

mauro_arena : RT @SalamidaFabio: 6 dipendenti positivi al Covid e 50 in auto-isolamento al #Billionaire di Briatore. E il Governo non chiude i porti... - giampietrogiova : RT @SalamidaFabio: 6 dipendenti positivi al Covid e 50 in auto-isolamento al #Billionaire di Briatore. E il Governo non chiude i porti... - brainsilvia : RT @SalamidaFabio: 6 dipendenti positivi al Covid e 50 in auto-isolamento al #Billionaire di Briatore. E il Governo non chiude i porti... - melo_1970 : RT @SalamidaFabio: 6 dipendenti positivi al Covid e 50 in auto-isolamento al #Billionaire di Briatore. E il Governo non chiude i porti... - 1IlMigliore : RT @StefanoCetica: Un grande ???? questo Sindaco di #Arzachena che chiude il #Billionaire di #Briatore per #Coronavirus e di fronte alle prot… -