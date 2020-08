Iggy Azalea: nuovo singolo Dance Like Nobody’s Watching con Tinashe (Di venerdì 21 agosto 2020) Dall’Australia con furore torna Iggy Azalea. Con la collaborazione dell’eccellente Tinashe e un beat in perfetto stile disco ci presenta il suo grande ritorno: Dance Like Nobody’s Watching. Dance Like Nobody’s Watching è qui Domenica 16 agosto 2020: la rapper australiana Iggy Azalea annuncia il suo grande ritorno. Con esso il nome di Tinashe, collaboratrice desinata per il progetto, e la data di rilascio, il prossimo venerdì. Come titolo una misteriosa abbreviazione: DLNW. Venerdì 21 agosto 2020: l’abbreviazione acquisisce un significato con il rilascio definitivo della traccia. DLNW, si scopre, sta per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Iggy Azalea ha deciso di lavorare insieme a Tinashe nel nuovo singolo “Dance Like Nobody’s Watching”. Il brano serve da apripista per il terzo album della rapper, che non demorde nonostante il pesante ...

Iggy Azalea ha deciso di lavorare insieme a Tinashe nel nuovo singolo "Dance Like Nobody's Watching". Il brano serve da apripista per il terzo album della rapper, che non demorde nonostante il pesante ...