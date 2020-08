I poliziotti senza tamponi nell'inferno di Lampedusa (Di venerdì 21 agosto 2020) Federico Garau Grave la denuncia del segretario generale di Es Polizia: "Il tampone rino faringeo dovrebbe essere obbligatorio per gli appartenenti alle Forze dell’ordine, eppure assurdamente non è così, nè lo è mai stato" Con l'impennata del numero dei clandestini a Lampedusa, l'incremento di casi di positività al Coronavirus tra di essi ed i gravi episodi di fuga registrati nelle scorse settimane aumentano anche i rischi per i rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nel gestire l'emergenza. A sottolineare la problematica ed a denunciare le lacune nel sistema accoglienza, specie per quanto riguarda le autorità, è il segretario generale di Es Polizia Vincenzo Chianese. "Mentre a Lampedusa i migranti da stanotte sono arrivati a 1.400, con una quarantina in fuga", ... Leggi su ilgiornale

RaiNews : I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia a… - Agente_Lisa : Piccola Maggie io non so chi ti abbia legato a quel palo sotto il sole cocente di questi giorni per abbandonarti.Qu… - Luketto02 : @CucchiRiccardo Chissà come sarebbero stati meglio senza lavoro ...??????? Anche i poliziotti si sono infettati per g… - piotr_lloyd : @MarcoRizzoPC @a_meluzzi Per non parlare di violenze sulle strade tedesche e poliziotti feroci come belve durante o… - InFoDifesa : Finisce la pensione e resta senza mangiare per 5 giorni: poliziotti fanno la spesa ad un #Anziano -… -

Ultime Notizie dalla rete : poliziotti senza Catanzaro - La Polizia salva una giovane donna che tentava il suicidio - strill.it Strill.it Sorpresi a rubare in un garage e arrestati dalla polizia

In manette un quarantenne di Pistoia e un giovane albanese senza fissa dimora. Avevano già aperto due auto. All'arrivo dei poliziotti, i due non avevano ancora fatto in tempo ad allontanarsi e sono st ...

Simona Bimbi scomparsa, il giallo della maestra d’asilo 46enne svanita nel nulla nel Pisano

PISA – Uscita da casa e svanita nel nulla. Non in una notte fredda e tragica come quella di Roberta Ragusa (con la quale condivide età e luoghi, la provincia di Pisa), ma in una mattina di sole del 18 ...

In manette un quarantenne di Pistoia e un giovane albanese senza fissa dimora. Avevano già aperto due auto. All'arrivo dei poliziotti, i due non avevano ancora fatto in tempo ad allontanarsi e sono st ...PISA – Uscita da casa e svanita nel nulla. Non in una notte fredda e tragica come quella di Roberta Ragusa (con la quale condivide età e luoghi, la provincia di Pisa), ma in una mattina di sole del 18 ...