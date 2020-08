I pantaloni gonfiabili, dalle passerelle alla realtà (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo scorso febbraio, quando ancora le fashion week erano più reali che virtuali, alla sfilata del London College of Fashion fece la sua apparizione uno dei capi più discussi e osannati dei giorni a seguire: i pantaloni gonfiabili di Harikrishnan, studente di fashion design indiano del Kerala. Una singolare creazione in lattice, con cui lo stilista ha voluto testare quanto un indumento così poco familiare e fuori dalle righe potesse conquistare il pubblico, scuotendo il loro immaginario fashion. Un esperimento più che riuscito, visto che ora, a distanza di sei mesi dalla loro presentazione sulla catwalk, i mitici pantaloni gonfiabili sono finalmente in vendita. Leggi su vanityfair

didozolo : RT @hipsterdelcazzo: “I pantaloni gonfiabili, affare dell’anno” - DenverCartoons : RT @hipsterdelcazzo: “I pantaloni gonfiabili, affare dell’anno” - francespadano : #Pantaloni gonfiabili: obbligatorio averli quest'estate! ?? #Estate2020 #outfitaugust #outfit - Terra2itter : RT @hipsterdelcazzo: “I pantaloni gonfiabili, affare dell’anno” - andcuc7 : RT @hipsterdelcazzo: “I pantaloni gonfiabili, affare dell’anno” -

Ultime Notizie dalla rete : pantaloni gonfiabili I pantaloni gonfiabili dello stilista indiano diventato un caso su Instagram elledecor.com