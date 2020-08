I Migliori dei Migliori anni, le anticipazioni della replica di stasera 21 agosto 2020 su Rai 1 (Di venerdì 21 agosto 2020) I Migliori dei Migliori anni, le anticipazioni della replica di questa sera 21 agosto 2020 Questa sera, 21 agosto 2020, su Rai 1 tornano I Migliori dei Migliori anni, la repliche di alcuni momenti indimenticabili de I Migliori anni, il varietà condotto da Carlo Conti che, durante i venerdì sera d’estate, offre la riproposizione degli episodi più belli del programma, lungo tutte le sue otto edizioni. Un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli ... Leggi su tpi

