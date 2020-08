I giochi di Dragon Ball si arricchiscono con tanti nuovi DLC (Di venerdì 21 agosto 2020) Bandai Namco Entertainment ha annunciato l’arrivo di tantissimi nuovi contenuti e DLC per tutti suoi giochi di Dragon Ball Nel corso del tempo si sono susseguiti tantissimi giochi di Dragon Ball, ma negli ultimi anni ne abbiamo avuti davvero per tutti i gusti. Se vi piacciono i giochi di lotta potete scegliere fra Dragon Ball FighterZ, un picchiaduro in 2D davvero tecnico e impegnativo, oppure Dragon Ball Xenoverse 2, un titolo 3D dello stesso genere ma molto meno impegnativo. Invece in alternativa se preferite concentrarvi sulla storia classica dell’anime potete divertirvi con Dragon Ball Z: Kakarot, un ... Leggi su tuttotek

GamesPaladinsIT : Nuovi contenuti per i giochi di Dragon Ball - Informazioni e trailer - geminirisng : giochi che ho iniziato un secolo fa e mai continuato: - dreamfall chapters - deus ex human revolution - una quantit… - geminirisng : io: oggi inizio finalmente uno dei tipo 11 giochi che ho comprato nell'ultimo anno e abbandonato :) dragon age: ?? - feministwitchx : @frannbi breath of the wild secondo me é uno di quei giochi che se hai la switch ce lo hai per forza, veramente bel… - orgiagi : RT @furiabuia_17: @terricenum @orgiagi Dawson's creek e Dragon Ball, giochi senza frontiere, i gavettoni, partite a uno sotto l'ombra delle… -

Ultime Notizie dalla rete : giochi Dragon Dragon Ball: tante novità in arrivo in diversi giochi Gamesvillage Dragon Ball Xenoverse 2: Supremo Kai del Tempo e molto altro in un update gratis

Dragon Ball Xenoverse 2 non intende affatto andare in pensione. Nonostante i quasi quattro anni trascorsi dall'uscita, il gioco di Dimps continua a vendere tanto, pertanto si appresta a festeggiare il ...

Dragon Ball FighterZ, ecco le prime immagini di Maestro Muten, in arrivo come prossimo DLC

Bandai Namco e Arc System Works hanno pubblicato una serie di immagini di Dragon Ball FighterZ dedicate a Maestro Muten, personaggio giocabile in arrivo il mese prossimo come DLC del FighterZ Pass 3.

Dragon Ball Xenoverse 2 non intende affatto andare in pensione. Nonostante i quasi quattro anni trascorsi dall'uscita, il gioco di Dimps continua a vendere tanto, pertanto si appresta a festeggiare il ...Bandai Namco e Arc System Works hanno pubblicato una serie di immagini di Dragon Ball FighterZ dedicate a Maestro Muten, personaggio giocabile in arrivo il mese prossimo come DLC del FighterZ Pass 3.