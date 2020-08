I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 947 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 257.065 casi dall’inizio della pandemia. I morti totali registrati sono 35.427, 9 in più rispetto a ieri. Leggi su ilpost

