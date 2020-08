Hoops: un allenatore di basket ’sfortunato’ e scurrile protagonista della nuova serie animata di Netflix (Di venerdì 21 agosto 2020) Hoops -Netflix Un eccentrico e dalla parolaccia facile allenatore di basket è il protagonista indiscusso di Hoops, la nuova serie animata per adulti rilasciata oggi, venerdì 21 agosto 2020, da Netflix. Prodotta da 2oth Century Fox Television, la prima stagione è composta da 10 episodi, in cui spicca Jake Johnson: il Nick Miller di New Girl presta infatti, nella versione originale, la sua voce a Ben Hopkins, lo scurrile protagonista. Hoops: trama e anticipazioni Ben è un allenatore di basket in un liceo americano con unico sogno nel cassetto: far arrivare la sua squadra agli alti livelli della ... Leggi su davidemaggio

