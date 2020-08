Hitman e Shadowrun Collection sono i prossimi giochi gratuiti offerti da Epic Games (Di venerdì 21 agosto 2020) Sin dal suo lancio alla fine del 2018, il negozio di Epic Games ha avuto una storia un po' controversa: mentre i giocatori chiedevano a gran voce miglioramenti nel negozio, la società era impegnata ad accaparrarsi una serie di esclusive temporali (l'ultima tra queste Hitman 3).La società famosa per il suo battle royale Fortnite ha offerto a cadenza temporale una serie di giochi gratuiti e sta continuando a farlo. Questa settimana ad esempio i giochi gratuiti sono Enter The Gungeon e God's Trigger, che saranno disponibili fino al 27 agosto. La prossima settimana invece arriveranno due giochi di punta: Hitman 2016 e Shadowrun Collection.Shadowrun ... Leggi su eurogamer

