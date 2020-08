Hitman 3 ed il nuovo trailer di una missione che ricorda molto il film 'Cena con Delitto - Knives Out' (Di venerdì 21 agosto 2020) IO Interactive con la sua serie Hitman ha catapultato i giocatori in un mondo non solo violento e sanguinoso, ma molto spesso anche satirico. Hitman 3 non sarà diverso dai precedenti a quanto pare, ed il nuovo trailer dedicato ad una particolare missione sembra fatto apposta per ricalcare le orme di un recente film candidato all'Oscar, ovvero "Cena con Delitto - Knives Out".Situato a Dartmoor, in Inghilterra, il trailer di "The Thornbridge Mystery" ci porta nei meandri nella tenuta di una ricca famiglia: troviamo infatti un affascinante caminetto, corridoi pieni di teste di cervo e una camera da letto principale con il cadavere di un signore anziano disteso sul letto. A parte l'iconica casa, ... Leggi su eurogamer

Hitman 3 sarà un’esclusiva temporale Epic Games Store, che a breve vi regala Hitman (aggiornato)

Ebbene sì: se il prossimo gennaio vorrete giocare a Hitman 3 su PC non avrete scelta: lo dovrete acquistare tramite Epic Games Store. Questo gioco sarà esclusiva del noto negozio virtuale per un anno, ...

