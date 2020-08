Highlights Toronto-Brooklyn 117-92, gara-3 Playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli Highlights di Toronto Raptors-Brooklyn Nets 117-92, gara-3 del primo turno dei Playoff NBA 2020. Ad Orlando i canadesi vincono nettamente guidando il match fin dai primi minuti e si portano così sul 3-0 nella serie. Miglior marcatore della serata Pascal Siakam con 26 punti, mentre per i Nets il migliore è stato Tyler Johnson con 23 punti. A questo punto basterà un’altra vittoria a Toronto per conquistare l’accesso alle semifinali della Eastern Conference. Leggi su sportface

NbaReligion : #NBA #Playoffs #Raptors troppo forti: prima dominano, poi controllano la rimonta #Nets e vincono Gara-1 -

