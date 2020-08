Highlights Milwaukee Bucks-Orlando Magic 111-96, gara-2 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di venerdì 21 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Milwaukee Bucks-Orlando Magic, match dei playoff NBA 2020. Sotto a sorpresa 1-0 nella serie, i Bucks sfoderano in avvio la difesa che li ha resi famosi negli ultimi due anni e tengono Orlando a 13 punti nel primo periodo e poi sotto il 35% dal campo (con 7 su 33 dalla lunga distanza) sui 48 minuti. Nei due quarti centrali i Bucks ritrovano anche l’attacco, segnando 68 punti e chiudendo il conto di una gara dominata a rimbalzo (57-42 il conto finale) e sotto il ferro (42-24 i punti in area). Giannis Antetokounmpo chiude con 28 punti, 20 rimbalzi e 5 assist in nemmeno 32 minuti di ... Leggi su sportface

