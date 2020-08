Handanovic: “Dovevamo gestirla meglio. Loro nel finale avevano più benzina” (Di venerdì 21 agosto 2020) Intervistato dai microfoni di Sky Sport nel post partita di Siviglia-Inter c’è Samir Handanovic: “Grandissima amarezza per questa serata. Bisogna andare avanti e speriamo di giocare ancora partite come questa. Abbiamo avuto alcune palle gol con Lukaku ma si sono affrontate due squadre a viso aperto che volevano vincere, forse dovevamo gestirla meglio visto Loro erano più stanchi di noi. Purtroppo l’episodio della punizione di Banega ha girato a Loro favore e hanno vinto la partita. Partiremo nel prossimo campionato con una marcia in più, sicuramente dalle sconfitte si impara di piu, ripartiremo con più voglia. Faccio i complimenti a Loro ma noi dobbiamo andare avanti”. Foto: Twitter L'articolo Handanovic: ... Leggi su alfredopedulla

woodenship4u : RT @marifcinter: Handanovic: 'Grande amarezza e delusione ma deve essere un punto di partenza. E speriamo di giocare tante altre finali. La… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Handanovic: “Dovevamo gestirla meglio, loro nel finale avevano più benzina” - Gabriele885 : RT @Gazzetta_it: #Handanovic: 'Che delusione, dovevamo gestirla meglio' #SivigliaInter #EuropaLeague - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Handanovic: “Dovevamo gestirla meglio, loro nel finale avevano più benzina” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Handanovic: “Dovevamo gestirla meglio, loro nel finale avevano più benzina” -

Ultime Notizie dalla rete : Handanovic “Dovevamo