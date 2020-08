Guru della "energia positiva" soggiogava e violentava gli adepti: arrestato (Di venerdì 21 agosto 2020) Avrebbero organizzato "corsi" basati sullo sviluppo dell'energia positiva per poter vivere senza condizionamenti e in armonia con sé stessi, ma dietro questi incontri la Polizia di Stato ha scoperto ... Leggi su lanazione

Obbligo di dimora per la compagna, ritenuta complice. Le indagini della polizia scoprono raggiri a "sudditi" vulnerabili psicologicamente. Contestata anche l'accusa di esercizio abusivo della professi ...Firenze, 21 agosto 2020 - Avrebbero organizzato “corsi” basati sullo sviluppo dell’energia positiva per poter vivere senza condizionamenti e in armonia con sé stessi, ma dietro questi incontri la Poli ...