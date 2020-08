Guida Tv Sabato 22 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Guida Tv Sabato 22 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Sabato 22 agosto Rai 1ore 20:35 Techetechetè ore 21:25 Una storia da cantareMina (replica) ore 00:25 Rai News Rai 2ore 21:05 Ho quasi sposato un serial killer 1a TvLa vita di Kam viene sconvolta quando scopre che Rafael, l’uomo che frequenta, in realtà è un pericoloso serial killer che la stampa definisce il “Cacciatore”.. ore 22:45 Bull 4×03 1a Tvore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:30 Giù la testaRibelle irlandese esperto di dinamite, emigra in Messico dove si allea con un rozzo e generoso bandito per svuotare una banca. Si ritrovano insieme a combattere con i peones di Pancho Villa e di Emiliano Zapata. ore 23:35 Tg Regione + Mondoore ... Leggi su dituttounpop

