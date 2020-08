Guerra, Oms,: 'I bambini fino ai 10 anni contagiano e si contagiano meno' (Di venerdì 21 agosto 2020) "Attualmente sappiamo che i bambini fino a 10 anni circa si contagiano, hanno una carica virale, ma sembra che tramettono in maniera inferiore rispetto ai ragazzi di età maggiore". Lo ha spiegato ... Leggi su globalist

Scienza e Tecnologia - Intorno ai 14-16 dove la carica virale e la capacità di contagiare sono equivalenti rispetto all'adulto.. Questo è un elemento importante per le misure di contenimento: per ..."Attualmente sappiamo che i bambini fino a 10 anni circa si contagiano, hanno una carica virale, ma sembra che tramettono in maniera inferiore rispetto ai ragazzi di età maggiore". Lo ha spiegato Rani ...