Guarisce dal Covid e torna a casa dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi: la storia di Marco (Di venerdì 21 agosto 2020) tornato a casa dopo 115 giorni e 28 tamponi ad Albino, in provincia di Bergamo, Marco Carrara, dopo una battaglia contro il Covid-19 durata mesi. A riportare la vicenda del 43enne è l’Eco di Bergamo.Giovedì 20 agosto finalmente questo titano della pazienza e della fiducia è tornato nella sua casa di Albino, accolto dalla moglie Simona e dai figli Matteo e Gianluca.È il 31 marzo infatti quando Marco entra in ospedale al Giovanni XXIII, poco dopo la morte per Covid del papà Valerio. Nella struttura resta un mese e mezzo, poi un mese lo trascorre alla clinica San Francesco e quando le sue condizioni peggiorano di nuovo ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Guarisce dal Suor Costanza, 102 anni, guarisce dal Covid Avvenire Coronavirus Toscana, 79 nuovi positivi. Tanti vacanzieri e rientri dall'estero

Firenze, 21 agosto 2020 - In Toscana sono 11.063 i casi di positività al Coronavirus, 79 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi s ...

Ancora 35 casi di coronavirus: la maggior parte sono pugliesi rientrati da Spagna, Croazia, Malta e Grecia

Su 2931 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, oggi sono stati registrati 35 casi positivi al Covid-19: 14 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia ...

