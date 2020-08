Gruppo Volkswagen - Rimossi alcuni capi d'accusa nella causa sul dieselgate (Di venerdì 21 agosto 2020) Charles Breyer, giudice distrettuale di San Francisco, ha accolto la mozione della Volkswagen che chiedeva di eliminare alcuni dei capi d'accusa nella causa mossa dalla Sec in relazione al dieselgate. Nel marzo del 2019, la commissione statunitense di vigilanza dei mercati finanziari aveva depositato in California una denuncia per frode a danno degli investitori contro il Gruppo tedesco per via dei ritardi nelle comunicazioni dell'impatto finanziario che lo scandalo emissioni avrebbe avuto sui conti dell'azienda. Secondo la Securities and Exchange Commission, nonostante i dirigenti fossero a conoscenza del mancato rispetto delle norme d'omologazione americane di mezzo milione di veicoli, la Volkswagen avrebbe comunque collocato sul ... Leggi su quattroruote

Volkswagen inizia a produrre il suo Suv elettrico "anti-Tesla"

La sfida a Tesla è lanciata. Volkswagen affila le armi sull'elettrico e avvia la produzione in serie della ID.4, un SUV compatto a zero emissioni. Sorella maggiore della ID.3, anche la sport utility è

