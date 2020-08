Gruppo FS, Trenitalia: gel igienizzante al posto dei guanti monouso a bordo treni (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Doppia confezione di gel igienizzante al posto dei guanti distribuiti sui treni AV come strumento di profilassi anti Covid-19. Lo riporta Fsnews.it sottolineando che “trenitalia, in coerenza con le politiche del Gruppo FS Italiane, improntate ai principi della sostenibilità, adotta questa misura per attenzione ad un uso quanto più limitato possibile delle materie plastiche. E rassicura in tal senso i tanti cittadini che hanno aderito a una petizione promossa sulla piattaforma web change.org, che chiede proprio la riduzione della plastica monouso a bordo dei treni”. In una comunicazione inviata nei giorni scorsi ha evidenziato come, in ambito aziendale, è già ... Leggi su quifinanza

Michele si arrende a 38 anni nell’ultima battaglia, dopo aver combattuto per i diritti dei lavoratori

Macchinista di Trenitalia, ex consigliere comunale e sindacalista, Michele Antognoli è stato ucciso da un male incurabile. Gli amici: «Un compagno integerrimo e combattivo» PISA. La politica e il sind ...

