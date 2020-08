GP Stiria, Valentino Rossi: “Giornata di sabato cruciale, oggi c’erano oltre 50 gradi” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Il problema più grande quest’oggi è stato provare il time-attack nel pomeriggio. Sull’asfalto c’erano più di 50 gradi ed era complicato migliorarsi rispetto al tempo registrato in mattinata. Speriamo di avere delle libere 3 asciutte, generalmente la mattina c’è più fresco e con queste condizioni puoi andare più forte”. Valentino Rossi commenta così il venerdì di libere del Gran Premio di Stiria che al momento lo colloca fuori dalla top-10. “La giornata di domani sarà cruciale, proveremo a stare nei primi 10 – ha aggiunto Rossi ai microfoni del sito della Yamaha –. Il mio passo non è poi così male ma come ogni volta ci sono tanti altri piloti che sono ... Leggi su sportface

