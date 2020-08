Golf – PGA Tour: in quattro al vertice nel Northern Trust (Di venerdì 21 agosto 2020) Un quartetto al vertice, buona parte dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire dalla FedEx Cup dopo il giro iniziale del Northern Trust, il primo dei tre tornei finali del PGA Tour 2020-2021 al termine dei quali verranno assegnati i 60 milioni di dollari complessivi in palio per la FedEx di cui 15 milioni andranno al vincitore. Sul percorso del TPC Boston (par 71), a Norton nel Massachusetts, dove ci sono in ballo altri 9,5 milioni di montepremi per l’evento, sono in vetta con 64 (-7) colpi Harris English, Kevin Streelman, Russell Henley e l’australiano Cameron Davis con alle loro spalle sette concorrenti con 65 (-6) compresi Bubba Watson, Matthew Wolff e il sudafricano Louis Oosthuizen. Al 20° posto con 67 (-4) Dustin Johnson e Rickie Fowler e al 30° con 68 (-3) ... Leggi su sportfair

Un quartetto al vertice, buona parte dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire dalla FedEx Cup dopo il giro iniziale del Northern Trust, il primo dei tre tornei finali del PGA To ...

