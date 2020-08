Golf, European Tour: Syme in testa al Wales Open a metà gara, 14° Renato Paratore (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo scozzese Connor Syme è in testa da solo dopo due giri del ISPS HANDA Wales Open, appuntamento dello European Tour e quinto torneo dello UK Swing che ha rappresentato la ripartenza del Tour europeo. Sul percorso del Celtic Manor, teatro anche del Celtic Classic di settimana scorsa, buona prova anche di Renato Paratore che si trova al 14° posto con un totale di -1. Appena dietro Edoardo Molinari, ventunesimo in pari al par, mentre anche Lorenzo Scalise ha ampiamente passato il taglio con il 29° posto (+1). Purtroppo sono usciti di scena Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi, Francesco Laporta ed Andrea Pavan. Syme guida con un totale di -6 ed ha due colpi di vantaggio su un gruppo di sei giocatori a -4: lo ... Leggi su sportface

Al Wales Open Paratore parte bene

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Renato Paratore, autore di una buona prova, è al settimo posto con 69 (-2) colpi, dopo il giro iniziale dell'ISPS HANDA Wales Open, il quinto dei sei eventi "UK Swing" con cui ...

