Gola Gola Food and People torna a Piacenza (Di venerdì 21 agosto 2020) per la seconda edizione il 5 e il 6 settembre 2020, declinando il tema del cibo in molteplici dimensioni e allo stesso tempo offrendo ai visitatori l’opportunità di tornare a vivere la città con serenità, ma nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Ristoranti, bar, negozi, produttori e aziende agricole diventano protagonisti di un’iniziativa diffusa, che si dirama tra talk show, degustazioni e mercato delle specialità alimentari selezionate accuratamente nel segno della qualità, coinvolgendo personalità della cultura a 360 gradi, chiamate a discutere di temi di grande attualità come la sostenibilità e l’impatto dei comportamenti alimentari sull’ambiente e di storia della tradizione culinaria. Cooking show, laboratori, degustazioni guidate offerte dal Consorzio di Tutela dei Salumi ... Leggi su winemag

chetempochefa : «Andate a ballare dicendo “non ce n’è Covid”, intanto con una tuta a 30 gradi ci stiamo noi, non voi. Tanto che ve… - RaiRadio2 : ?? Dici che riusciremo a sentire ancora Un'emozione prenderci in gola Quando sei parte della storia Fino a riuscire… - LegaSalvini : Puntano coltello alla gola ai tassisti per rapinarli: fermati mentre scappano in treno - Tiziana99296006 : @NatMarmo Devono avere proprio l' acqua alla gola !! - CattaniIc : RT @poisonfreckles: nodo alla gola e cuore che esplode ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gola Gola Gola Gola Food and People Festival: a Piacenza il 5 e il 6 settembre 2020 InformaCibo La Spezia si risveglia in serie A: la città in festa per il sogno diventato realtà

LA SPEZIA - Una lunga, lunghissima notte di festa ha animato le vie della Spezia. La conquista della serie A dopo 114 anni di storia riscrive la storia del club ligure che dopo decenni di campi di per ...

Covid e influenza, la differenza tra i sintomi

La febbre è il primissimo sintomo del Covid-19, mentre nell'influenza è solitamente la tosse a manifestarsi per prima. Uno studio scientifico che può essere un utile strumento di diagnosi tempestiva L ...

LA SPEZIA - Una lunga, lunghissima notte di festa ha animato le vie della Spezia. La conquista della serie A dopo 114 anni di storia riscrive la storia del club ligure che dopo decenni di campi di per ...La febbre è il primissimo sintomo del Covid-19, mentre nell'influenza è solitamente la tosse a manifestarsi per prima. Uno studio scientifico che può essere un utile strumento di diagnosi tempestiva L ...