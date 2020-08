Giuseppe Zeno e l’anniversario con Margareth Madè: ‘Accade perché era scritto’ (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo 4 anni di matrimonio Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono più innamorati che mai. Nel giorno in cui la coppia ricorda il lieto evento svoltosi in Sicilia nel 2016, l’attore dedica alla moglie un dolcissimo post con una bella foto di quel giorno: “Non accade per caso, non accade quando decidi che sia il momento, non accade neanche quando pensi” scrive Zeno “ma sì, è la cosa giusta da fare. Accade perché era scritto. Accade perché il mio sguardo era già fisso nel punto in cui sapevo che saresti passata. E quel sapere è diventato sentire e lo sarà sempre di più! Buon anniversario”. View this post on Instagram Non accade per caso,non accade quando decidi che sia il momento,non accade ... Leggi su tvzap.kataweb

