Giuseppe Zeno dedica d’amore per la sua Margareth Madè: cosa ha scritto (Di venerdì 21 agosto 2020) Giuseppe Zeno, attore molto amato e apprezzato dal pubblico per l’interpretazione in alcune fiction di successo. Con il debutto de Il Paradiso delle Signore, è anche un uomo molto innamorato della moglie, anche lei attrice, Margareth Madè. In questi giorni la coppia festeggia il quarto anniversario di matrimonio, ha una bambina Angelica di 3 anni ed è in dolce attesa del secondo figlio: una coppia felice e serena decisamente d’ammirare. Per il quarto anniversario delle nozze, che si sono svolte in segreto in Sicilia il 20 Agosto del 2016, Giuseppe Zeno ha voluto fare una dedica alla bellissima moglie, e ha pubblicato un post su Instagram che lo ritrae con la compagna il giorno del matrimonio. Lo scatto è accompagnato da una didascalia romantica ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Giuseppe Zeno dedica d’amore per la sua Margareth Madè: cosa ha scritto - wordsandmore1 : ? XXVII #FestivaldelTeatroMedievaleeRinascimentale di #Anagni: #GoodMoodProduction presenta #GiuseppeZeno in #Faust… - DesignMepuntoit : Al XXVII Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni Giuseppe Zeno in FAUST - wordsandmore1 : ? #FestivaldelTeatroMedievaleeRinascimentale di #Anagni: giovedi #22agosto 2020 alle ore 21.00, #22agosto… - wordsandmore1 : ? XXVII #FestivaldelTeatroMedievaleeRinascimentale di #Anagni: #GoodMoodProduction presenta #GiuseppeZeno in #Faust… -