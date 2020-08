Giù le mani dalla religione. Il Papa boccia anche Salvini. Basta strumentalizzazioni politiche e criminali. Lo stesso allarme lanciato un anno fa da Morra (Di venerdì 21 agosto 2020) Sembra un secolo ma è passato appena un anno dall’appello lanciato dal presidente della commissione parlamentare antimafia, il pentastellato Nicola Morra, all’ex ministro dell’interno Matteo Salvini affinché non continuasse ad abusare di simboli religiosi come il rosario, specificando che in determinati contesti quegli atteggiamenti possono, seppure involontariamente, suonare come un assist alle mafie. Un allarme che fece rovesciare una valanga di critiche sull’esponente del Movimento 5 Stelle, con il leader della Lega che andava avanti tra appelli alla Vergine Maria e ostentazioni del rosario. Ora è direttamente Papa Francesco a sostenere che la figura della Madonna va liberata dagli influssi delle mafie. L’INTERVENTO. In una lettera ... Leggi su lanotiziagiornale

