Giovinco torna in Italia? Il Monza valuta un’offerta super (Di venerdì 21 agosto 2020) Rumors di mercato davvero scottanti: Sebastian Giovinco torna a giocare in Italia? Nelle ultime ore non si parla d’altro: il calciatore azzurro, lontano dall’Italia da cinque anni, che da gennaio 2019 milita nell’Al-Hilal, in Arabia Saudita, è nel mirino del Monza. La squadra Italiana è pronta ad un’offerta super per Giovinco. L'articolo Giovinco torna in Italia? Il Monza valuta un’offerta super SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Affaritaliani : Giovinco torna in Italia? Super offerta economica per l'ex Juventus - Fantacalcio : Giovinco torna in Italia ma non al Fantacalcio? - junews24com : Giovinco torna in Serie A? Destinazione a sorpresa per l'ex Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Giovinco torna Giovinco torna in Italia? Super offerta economica per l'ex Juventus Affaritaliani.it Giovinco torna in Italia? Super offerta economica per l'ex Juventus

Sebastian Giovinco finisce nel mirino del Monza (oltre che del Genoa di Faggiano). Il club guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sogna una stagione di successi da neopromossa in B con vista ...

Giovinco torna in Italia ma non al Fantacalcio?

Il Monza non è la prima squadra a interessarsi a Sebastian Giovinco. L'attaccante, che ha salutato la Serie A 5 anni fa, quando lasciò la Juventus per approdare al Toronto nella MLS, ha girato il mond ...

Sebastian Giovinco finisce nel mirino del Monza (oltre che del Genoa di Faggiano). Il club guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sogna una stagione di successi da neopromossa in B con vista ...Il Monza non è la prima squadra a interessarsi a Sebastian Giovinco. L'attaccante, che ha salutato la Serie A 5 anni fa, quando lasciò la Juventus per approdare al Toronto nella MLS, ha girato il mond ...