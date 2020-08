Giorgia Meloni: “Hanno riacceso la macchina del terrore. Il governo vuole un nuovo lockdown” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Adesso il governo vuole un nuovo lockdown, ci stanno provando in tutti i modi. Hanno riacceso la macchina del terrore”. Lo afferma Giorgia Meloni in un’intervista al ‘Tempo’, precisando di essere sempre stata “per seguire tutti i protocolli e osservare le massime precauzioni ma vedere un governo che si accanisce con i giovani e le discoteche e lascia aperti i confini a migliaia di migranti spesso contagiati che puntualmente si danno alla macchia fa pensare che tutto questo risponda a un disegno. E credo che le parole di ieri del professor Ricciardi su chiusura delle scuole e rinvio delle elezioni siano sfuggite ma rappresentino esattamente quello che hanno in mente. ... Leggi su databaseitalia

