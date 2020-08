Giorgia Meloni: «Conte usa la paura del Covid, al governo solo incapaci che non sanno fare nulla» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il governo Conte «usa sempre di più la paura del Covid» per «non dovere affrontare alcune sue difficoltà». Giorgia Meloni, ospite di Stasera Italia su Retequattro, attacca. E lo fa fotografando la situazione di caos che regna a Palazzo Chigi. L’esecutivo ha «la difficoltà di riaprire le scuole garantendo certezza e sicurezza per studenti e famiglie e il rischio di non vincere le prossime elezioni regionali. Questo è il motivo per cui si parla del loro rinvio. Però ora basta. Noi non siamo disponibili a rinunciare alla nostra libertà e democrazia perché questo governo di incapaci non è in grado di affrontare le sue ... Leggi su secoloditalia

