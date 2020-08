Gioele, lo sfogo della famiglia Mondello: “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il giorno dopo il riconoscimento ufficiale dei resti di Gioele la famiglia Mondello respinge una delle ipotesi ancora al vaglio da parte della procura di Patti, ovvero che la donna abbia ucciso il figlio e poi si sia tolta la vita. Daniele, padre del bimbo e marito di Viviana Parisi, in un post su Facebook polemizza anche con chi ha partecipato alle ricerche. “Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare. Lo stavano cercando così a mio figlio?”. Il filmato postato mostra un cameraman che sta riprendendo il cammino di un militare per realizzare, probabilmente, un ‘video di copertura’ per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva. Claudio Mondello, cugino di Daniele e legale della famiglia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Gioele, lo sfogo della famiglia Mondello: “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo” - Noovyis : (Gioele, lo sfogo della famiglia Mondello: “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo”) Playhitmusic - - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Il papà di #Gioele: «Ho dubbi sulle ricerche». Sfogo su Facebook di #DanieleMondello dopo la scoperta dei resti del piccol… - infoitinterno : Gioele, lo sfogo del papà: 'Dubbi sui metodi adottati per le ricerche' - Fastiddio1 : RT @ilgiornale: Sfogo di Daniele Mondello dopo il ritrovamento di Gioele: 'Dubbi su come sono state condotte le ricerche'. La famiglia: 'Lo… -