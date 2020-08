Gioele | la rabbia del papà | ‘Guardate come cercavano mio figlio’ VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Posta un filmato su Facebook e si lascia andare ad un duro commento, Daniele Mondello. “Mio figlio Gioele l’hanno cercato in questo modo”. Lancia delle accuse Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele. Accuse relative al metodo utilizzato da alcuni dei ricercatori per compiere le ispezioni del luogo dopo poi sono stati rinvenuti dei resti umani … L'articolo Gioele la rabbia del papà ‘Guardate come cercavano mio figlio’ VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

marisaLaDestra : #IlTempo Vicedir.@Storace ??#Gioele, spunta un video ed esplode la rabbia del papà D. #Mondello: lo cercavano così.… - GinoRIVIECCIO : La vicenda di Viviana e Gioele ha turbato profondamente il mio animo.Ripenso spesso a loro, a quei momenti che hann… - MuredduGiovanni : RT @tempoweb: 'Lo cercavano così #GioeleMondello' Spunta un #Video delle ricerche, la rabbia del papà - tempoweb : 'Lo cercavano così #GioeleMondello' Spunta un #Video delle ricerche, la rabbia del papà - GioGreatti : RT @Lucyaglam: Cosa mi fa rabbia ? Che a una donna con disturbi psicotici deliranti, ricoverata a giugno x tentato suicidio, era permesso d… -