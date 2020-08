Gioele, il video che fa infuriare il padre: 'Lo cercavano così mio figlio?' (Di venerdì 21 agosto 2020) 'Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare...lo stavano cercando così a mio figlio?' . È la denuncia su Facebook di Daniele Mondello , il padre del piccolo Gioele , il bimbo ritrovato senza ... Leggi su leggo

Tg3web : Il papà di Gioele ha riconosciuto le scarpine blu di suo figlio, trovato morto ieri nel bosco a 16 giorni dalla sco… - reportrai3 : Gioele è scomparso con la sua mamma il 4 agosto: stasera non perdete lo speciale di @chilhavistorai3 in onda alle 2… - mx1282 : RT @SecolodItalia1: Il papà di Gioele posta un video su facebook: «Lo stavano cercando così mio figlio?» (video) - infoitinterno : Dj morta, tentativo di suicidio a giugno nei certificati medici. Il video del papà di Gioele: «Così lo cercavano?» - Corriere : Il papà di Gioele e la finta camminata del soldato: «Lo cercavano così mio figlio?» -