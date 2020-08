Gioele, il mistero delle scarpette blu: “Lì c’eravamo già stati ma…” (Di venerdì 21 agosto 2020) "Qui c'eravamo già passati". Il ritrovamento di Gioele Mondello, i cui resti straziati sono stati ritrovati a Caronia a 700 metri da dov'era il cadavere della madre Viviana Parisi, porta con sé un carico infinito di dolore, ma anche rabbia e dubbi. Come riporta Repubblica, i soccorritori della Protezione civile quella radura a margine dell'autostrada A20 Messina-Palermo l'avevano già battuta. Ma quel giorno non avevano visto nulla: non i resti, le ossa del tronco e del femore, dietro una boscaglia, in cui si è imbattuto un volontario, carabiniere in congedo, armato di falcetto. (Continua...) "Un dono di Dio", ha definito quel ritrovamento. Ma soprattutto non avevano visto le scarpette blu, adagiate sotto un albero, la maglietta azzurra e ... Leggi su howtodofor

