Gioele, il legale: «Viviana non si è uccisa e non ha ucciso suo figlio». E dà la sua ricostruzione (Di venerdì 21 agosto 2020) «Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele». Ne è convinto Claudio Mondello, il legale e anche cugino del padre del bambino. Il papà di Gioele, Daniele Mondello, ha riconosciuto le scarpette blu del bimbo. Un durissimo colpo, un altro momento di dolore immenso. Il cugino, sulle pagine Facebook, fornisce una sua idea. «Faccio mia la ricostruzione di chi ha restituito Gioele alla propria famiglia: Giuseppe Di Bello, ex brigadiere dei Carabinieri», scrive. «È probabile che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui è incorso in un incontro funesto, forse un suino nero dei Nebrodi. In zona ve ne sono molteplici sia da allevamento che allo stato ... Leggi su secoloditalia

