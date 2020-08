Gioele e Viviana Parisi, dopo il ritrovamento rimangono le indagini. Omicidio-suicidio o incidente per sfuggire agli animali: le ipotesi (Di venerdì 21 agosto 2020) Le scarpe di Gioele. Papà Daniele ha dato la temuta conferma: sono quelle di suo figlio. Comprate in un pomeriggio spensierato assieme a Viviana. Diventate adesso l’oggetto disperato della prova: i resti sono del piccolo. Il padre, Daniele Mondello, è entrato negli uffici della Mobile di Messina dopo le 17 e ne è uscito dopo più di un’ora. La maglietta, il pantaloncino, le scarpe. Sono gli indumenti familiari che hanno dato la conferma al papà. A Daniele sono stati mostrati solo questi per il riconoscimento, evitando così di sottoporlo alla visione del corpo del figlio, ritrovato “straziato”. Ma i dubbi che fosse davvero Gioele erano esigui. Anche il papà del bimbo aveva abbracciato la piccola bara dove erano stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - zazoomblog : Caso Viviana Parisi il marito: “Mi hanno mandato questo VIDEO lo cercavano così Gioele?” - #Viviana #Parisi… - Magamag76377872 : RT @legionario607: Viviana Parisi e Gioele, le ultime ore. Lei aveva già tentato il suicidio - -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele Viviana Viviana e Gioele, dove dovevamo guardare L'HuffPost Caronia, il padre riconosce le scarpine di Gioele. Poi lo sfogo: “Le ricerche sono state un fallimento”

Le ricerche del piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi. La zia del bambino: Trovati resti ossei. Il padre riconosce le scarpette. Potrebbe essere vicina la svolta sul caso della morte di Viviana Par ...

Gioele, il papà non si dà pace e accusa

Daniele Mondello, padre del bambino e marito di Viviana Parisi, insieme al cugino e avvocato di famiglia, ha sollevato dubbi sull'efficienza delle ricerche. Trovati altri resti, ma sarà necessario l'e ...

Le ricerche del piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi. La zia del bambino: Trovati resti ossei. Il padre riconosce le scarpette. Potrebbe essere vicina la svolta sul caso della morte di Viviana Par ...Daniele Mondello, padre del bambino e marito di Viviana Parisi, insieme al cugino e avvocato di famiglia, ha sollevato dubbi sull'efficienza delle ricerche. Trovati altri resti, ma sarà necessario l'e ...